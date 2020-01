Spektakulärer Unfall am Samstag in den frühen Morgenstunden auf der Tiroler Inntalautobahn: Ein 37-jähriger Autolenker fuhr mit seinem Wagen bei Rietz (Bezirk Imst) auf ein Salzstreu-Fahrzeug auf und wurde auf die Überholspur geschleudert. Dort ging der Pkw dann plötzlich in Flammen auf. Brisant: Laut Polizei war der mutmaßliche Unfallverursacher betrunken.