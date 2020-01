Für den 23-jährigen Ex-Profi von Sturm Graz ist dies ein weiterer schlimmer Karriere-Rückschlag. Und das obwohl er als Nachwuchsspieler zu den größten Talenten in Deutschland gezählt hat. Sein Stern ging 2012/13 auf Schalke auf, als er in 25 U17-Spielen satte 44 Tore erzielte. Der Höhepunkt: eine Ausstiegsklausel über 48 Millionen Euro in seinem Profi-Vertrag.