Im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine entführte 14-Jährige nach einem Hilferuf über den Onlinedienst Snapchat von der Polizei gerettet worden. Der Teenager habe seine Freunde am Dienstag über den bei Jugendlichen beliebten Onlinedienst alarmiert, teilte die Polizei in der Stadt San José am Freitag mit.