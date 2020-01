2011 schickte der damals 18-jährige Thiem den 26 Jahre älteren Thomas Muster 6:2, 6:3 in die zweite Tennis-Pension, Dominic erinnert sich: „Unfassbar, wie die Leute Tom gefeiert haben, die ganze Halle tobte. Muster hat so viel erreicht, Tennis in Österreich groß gemacht.“16 Titel auf der TourMittlerweile gewann Dominic selbst 16 ATP-Titel, zog bei den French Open zweimal ins Endspiel ein. „Keine Frage“, stellt Papa Wolfgang klar, „Dominic will mit Muster als Verstärkung seinen ersten Grand Slam gewinnen. Tom weiß, wie man dieses Traumziel erreichen kann.“