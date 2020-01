Neuer Impuls im Schalke-Spiel

In Augsburg war Gregoritsch in Ungnade gefallen, da er sich dort über seine Reservistenrolle beklagt hatte. Beim Spitzenteam Schalke ist der Angreifer erst einmal gesetzt. Der in seinen Augen sehr „fußballschlaue“ Gregoritsch bringt einen neuen Impuls ins Angriffsspiel der Königsblauen, der Vieles möglich erscheinen lässt in der Rückrunde. Mit nun 33 Punkten nach dem Sieg „gegen einen ganz starken Gegner“ (Wagner) zog Schalke zumindest für eine Nacht am Erzrivalen Borussia Dortmund vorbei auf Rang vier.