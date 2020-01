Erstmals seit 2016/17 gehen am Wochenende wieder Weltcuprennen in Sestriere in Szene. Für die Österreicherinnen gab es im ersten RTL-Durchgang aber nichts zu lachen. „Ich hätte mehr riskieren können. Es wäre sicher direkter gegangen, speziell im Steilhang. Ich hätte den Ski mehr gehen lassen müssen“, weiß Liensberger (+1,93), wo sie die Zeit liegen gelassen hat.