Die Topscorer waren LaMarcus Aldridge (30) und DeMar DeRozan (25) bzw. Trae Young (31). Am Sonntag ist Miami Heat im AT&T Center zu Gast. Der Zweitplatzierte im Osten reist mit einem Erfolgserlebnis an - 115:108 bei Oklahoma City Thunder. Die Memphis Grizzlies, die in der Western Conference vor San Antonio auf (Play-off-)Platz acht liegen, feierten mit einem 113:109 gegen die Cleveland Cavaliers den bereits siebenten Sieg in Serie.