Schweizer Jubel in Wengen: Lokalmatador Beat Feuz hat sich am Samstag den Sieg am Lauberhorn geholt! Auf Rang zwei bei der verkürzten Abfahrt landete der Südtiroler Dominik Paris (+0,29 Sekunden), Dritter wurde der Deutsche Thomas Dreßen (+0,31). Matthias Mayer, der Sieger der Kombination am Vortag, landete auf dem vierten Platz. Ein Missgeschick verhinderte eine bessere Platzierung