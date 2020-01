Was das fürs Frühjahr bedeutet? „Ich nehme an, dass einige Spieler jetzt kontaktiert werden - ich lege keinem, der nicht mitziehen will, Steine in den Weg“, zeigt Schwaiger Verständnis für etwaige Abwanderungsgelüste. Trainer Hofer will jedenfalls seinen Kontrakt erfüllen und bis Saisonende in der Westliga Vollgas geben.

Einen fliegenden Wechsel nach Grödig schloss Schwaiger erneut aus. „Da ist nichts dran, das war ein vages Gespräch - so, wie mit anderen Vereinspräsidenten auch.“