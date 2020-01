„Mit Freude kann ich Ihnen mitteilen, dass dieses Gemälde echt ist“, sagte Staatsanwältin Ornella Chicca bei einer Pressekonferenz am Freitag in Piacenza. Daraufhin brach Applaus unter den Anwesenden aus. Bürgermeisterin Patrizia Barbieri sprach von einer „historischen Nachricht“. Sie dankte den Ermittlern, die in all diesen Jahren die Suche nach dem verschwundenen Gemälde nie aufgegeben hatten.