Donnerstag, früher Morgen am Kapitelplatz. Langsam hebt ein Stapler eine Palette mit Schamottseinen zu einem Fenster im ersten Stock des Hauses Nr. 8. Hafnermeister Martin Greisberger nimmt sie eifrig an und gibt sie an seine Mitarbeiterin weiter. Die schiebt einen Stein dort ein, wo sonst eigentlich Kunstschätze des Stiftes St.Peter gelagert werden. Müllermeister und Bäckerei-Pächter Franz Grabmer beobachtet zufrieden das Geschehen auf seiner Baustelle– die Sanierung des 100 Jahre alten Holzbackofens geht gut voran: „Wir sind super unterwegs, wir sind auf keine Unannehmlichkeiten gestoßen“, so der 74-Jährige.