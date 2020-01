Die Untersagung der Beschneiung am Höfener Skigebiet Hahnenkamm und die darauffolgende Schließung ließen in den letzten Tagen die Wogen hochgehen, nicht nur im Außerfern. In insgesamt vier Marathonsitzungen versuchte man in der BH Reutte, gemeinsam mit den Streitparteien eine Lösung auf den Weg zu bringen. Die Zusammenkunft am Freitag galt als die entscheidende. „Wenn wir heute kein konkretes Resultat erzielen, ist die Saison gelaufen“, orakelte WK-Bezirksstellenleiter Wolfgang Winkler, der in die Verhandlungen involviert war. Während des WK-Neujahrsempfanges dann Erleichterung bei Winkler: Eine SMS des Skigebietsbetreibers mit Daumen hoch. Auch der Höfener BM Vinzens Knapp bestätigte mittlerweile das Zustandekommen der relevanten Verträge, unter anderem auch des angeblich längst ausstehenden Dienstbarkeitsvertrag mit Gerber.