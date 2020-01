Stefan Kraft war am Freitag in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcupbewerb in Titisee-Neustadt als Fünfter der bestplatzierte Österreicher. Der Gesamt-Zweite landete bei 132 m, Bester war Pokalverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan mit 137,5 m und 4,5 Punkten Vorsprung auf den Deutschen Stephan Leyhe, der zur Höchstweite von 138,5 m flog. Kraft hatte 10,8 Punkte Rückstand.