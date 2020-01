Gregoritsch war nach Schlusspfiff klarerweise überglücklich. „So erträumt man sich und wünscht man sich den Einstand. Dass es so funktioniert hat ist top, dass wir gewonnen haben ist auch was Besonderes für mich“, sagte der ÖFB-Teamstürmer im ZDF-Interview. Sein Team habe gewusst, dass man mit dem 12. Mann einen Ticken mehr geben könne. „Wir waren von Beginn an sehr griffig“, so Gregoritsch.