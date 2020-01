Wir haben noch Swaps, also Zinstausch-Papiere. Gekoppelt mit zwölf Darlehen, die vor dem Platzen des Finanzskandals aufgenommen wurden. Manche laufen sogar noch bis 2035. Der Finanzreferent will sie aber nicht auflösen, sonst würde das Land mehr Geld verlieren. Derzeit haben wir Kredit-Schulden von 288 Millionen Euro, also 22 Prozent des gesamten Schuldenstands von 1,3 Milliarden Euro.