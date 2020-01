Weil es sich bei Politikern in der Aktivzeit nicht wie bei Beamten um ein Angestelltenverhältnis zum Land handelt, ist die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) auch nicht für diese zuständig. So auch im Fall von Othmar Raus. Er hat durch seine Verurteilung im Swap-Prozess sämtliche Pensionsansprüche verloren, weil der Umstand einer Verurteilung im Bezügegesetz von 1992 noch nicht berücksichtigt wurde. Später wurde dieser Umstand in einer Novelle behoben, was für Raus aber keine Auswirkungen hat. Das soll jetzt geändert werden. Rückwirkend mit dem 1. Oktober 2019 will das Land mit einem Koalitionsantrag ein „Auffangregelung“ einführen. Denn auch im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) verliert man den Pensionsanspruch nach einer Verurteilung nicht.