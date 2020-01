„Diese Unterstützung ist einfach unglaublich!“, freut sich der 380-kV-Freileitungsgegner Alexander Satori, der mit vielen anderen Bürgern aus Bad Vigaun und der Umgebung die Waldrodungen des Projektbetreibers Austrian Power Grid (APG) die gesamte Woche verhinderte. Am Freitag wurde zu einer Waldparty geladen um Solidarität zu zeigen – und viele kamen zum Waldstück am Rengerberg. Über den Tag verteilt dürften es 400 bis 500 Menschen aller Altersgruppen gewesen sein. Kinder tobten über die freien Wiesen, Pensionisten diskutierten in der angenehm warmen Wintersonne. „Ich bin gekommen um meine Unterstützung zu zeigen. Was hier gemacht werden soll, geht gar nicht“, sagt die Bergheimerin Hildegard Reif.