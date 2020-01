„Ich bin nicht weitergefahren, weil es zu gefährlich aussah“, sagt David Unteregger (37). Er war am Donnerstag in Bad Gastein Freeriden. Gegen 15 Uhr trat der 37-Jährige den Rückweg über die Nordabfahrt des Kreuzkogels an. Doch nach Dämmerungsanbruch ging sein Handyakku aus. Der Freerider verirrte sich bei Dunkelheit im Tiefschnee. „Ich ging dann zu Fuß Richtung Bergstation zurück“, sagt Unteregger. Oben angekommen, grub sich der mit Schaufel und Wärmedecke ausgerüstete Tiroler ein Biwak und legte sich in die Höhle.