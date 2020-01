Was taten Sie, John?

Ich bin heim, hätte mich am nächsten Tag am liebsten vergraben, da wurde mir das erste Mal bewusst, was ich getan hab. Ich zeigte mich an. Am Montag in der Firma hatte Maria schon mit dem Chef geredet. Es wurde mir nahegelegt, zu gehen. Ich schrieb ihr, dass es mir leidtut, suchte mir am gleichen Tag einen Psychologen, der schickte mich zur Männerberatung: Psycho-Test, Erstgespräch, Einzel-, dann Gruppentherapie.