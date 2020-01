Die Retter fanden den leblosen Körper des 75-Jährigen nur kurze Zeit später auf Höhe des Schwarzbachgrabens in einem Waldstück liegen. Versuche ihn wiederzubeleben, scheiterten. Der Pensionist, der selbst aktiver Bergretter in Leogang war, dürfte laut Polizei rund 40 Meter in die Tiefe gestürzt sein. „So etwas kann leider immer wieder passieren“, bedauert Ortstellenchef Johann Embacher. Auch weil der bergerfahrene R. noch als Pensionist „hochaktiv“ war, sei das tödliche Unglück „besonders tragisch“, wie Embacher betont.