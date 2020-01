Bei Real Madrid in Spanien machte er sich einen Namen. Bei Everton in England ist er eine Fan-Legende. Und auch die Anhänger des Hamburger SV erinnern sich gut an den Dänen mit dem kahlgeschorenen Kopf: Thomas Gravesen. Jetzt ist der einstige beinharte Mittelfeldmann in Las Vegas. In der Hauptstadt der Glückspiele.