Nun kehrte Meister Salzburg zurück in die „Aspire Academy“ in Doha - an jenen Ort, an dem sich die Mozartstädter schon 2014 und 2015 aufs Frühjahr vorbereiteten. Die Beweggründe liegen für Geschäftsführer Stephan Reiter auf der Hand: „Wir haben dort ausgezeichnete Trainingsbedingungen, dazu Wetterstabilität.“ Markus Egger, ein Vorgänger von Reiter und aktuell Direktor für Sport und Strategie in der Luxus-Akademie in Doha, war beim Einfädeln des Deals mitbeteiligt. „Er spielte natürlich eine Rolle in der Koordination“, meinte Reiter.