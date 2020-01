Vor neun Tagen begann für Heimo Pfeifenberger das Trainer-Abenteuer in Litauen. Aber erst in dieser Woche wurde der Lungauer bei seinem neuen Klub FK Suduva vorgestellt. Der Verein aus der 47.000-Einwohner-Stadt Marijampole ging dabei neue Wege. „Erstmals wurde die Pressekonferenz in der eineinhalb Autostunden entfernten Hauptstadt Vilnius abgehalten, weil dort die meisten Medien beheimatet sind. Der Klub wird im Land oft belächelt. Es passt einigen nicht, dass sie zuletzt dreimal in Folge Meister waren“, erzählte Heimo. Der 53-Jährige wird in Litauen zum Pfeifenbergeris - weil alle männlichen Nachnamen eine Endung (zumeist is, us oder as) erhalten - damit ist man im Baltikum „angenommen“.