Köstinger will „österreichisches Modell als Vorbild für die EU“

In Österreich etwa fließen von 1,7 Milliarden Euro jährlicher Förderung nur 700 Millionen Euro als Direktzahlung für die Produktion, aber mehr als eine Milliarde in gezielte Öko- und Kleinlandwirte-Programme (siehe Grafik) an etwa 110.000 Höfe. Köstinger: „Wir haben dadurch mit 25 Prozent den höchsten Anteil an Bio-Landwirtschaft und wollen als Ziel das österreichische Modell als Vorbild für die EU etablieren.“