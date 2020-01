Die Gerüchteküche rund um Sturm brodelt! Während die Mannschaft an der türkischen Riviera ihr Trainingslager in Belek absolviert, kursieren in Graz Gerüchte um die Position von Sportdirektor Günter Kreissl und ein potenzielles, neues Sturm-Stadion in Graz-Puntigam. Die „Steirerkrone“ konfrontierte Präsident Christian Jauk mit den Gerüchten.