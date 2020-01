Was mögen Sie an den Grünen?

Dass sie den Anspruch des Gestaltens haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Politiker nicht wissen, was sie verändern wollen. Jetzt will ich zwar nicht alles so verändern wie es die Grünen verändern wollen, sondern lieber in eine andere Richtung. Aber ich respektiere den starken Willen der Grünen.