Inzwischen haben wir den Kornock erreicht, den mit 2193 Meter höchsten Punkt des Skigebiets. „Von hier geht es über einen langen Rücken weiter“, so Peter. Schnee gibt’s auf der Turrach genug, aber - typisch für die Nockberge - ist dieser auf den Kuppen oft abgeweht oder wie in unserem Fall pickelhart. An einen Aufstieg mit Skiern ohne Harscheisen ist nicht zu denken. Also werden sie auf den Rücken geschnallt und die letzten 100 Höhenmeter in Angriff genommen.