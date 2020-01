Geschätzt ein Prozent der Europäer ernähren sich vegan, vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist dies ein Trend. In Österreich verzichten bereits rund 40.000 junge Menschen auf tierische Produkte. Laut aktueller wissenschaftlicher Untersuchungen weisen jedoch Veganer und sogar Vegetarier eine schlechtere Knochenqualität auf. Im Wachstumsalter, aber auch bei Erwachsenen, sind Nahrungsbestandteile wie Kalzium und Vitamin D für die Stabilität des Skeletts notwendig. Sonst drohen schwache Knochen und Ermüdungsbrüche. „Besonders in der Kindheit und Jugend sollten daher nicht einfach Fleisch und Tierprodukte wie Eier, Milch etc. weggelassen werden, ohne verbleibende Ernährungsgewohnheiten zu verändern“, erklärte Prof. Dr. Ronald Dorotka, Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie, bei einer Pressekonferenz in Wien. Das bedeutet, vegan werden und sich nur mit Süßspeisen und Softdrinks zu ernähren als Extrembeispiel muss unterlassen werden.