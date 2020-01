Die vier V4-Regierungschefs bekennen sich grundsätzlich zum Ausstieg aus der Kohle, die in ihren Staaten noch immer einen hohen Anteil an der Energiegewinnung hat, fordern aber längere Übergangsphasen und eine EU-Förderung für soziale Härten beim Umstieg der Wirtschaft. Kurz bekennt sich grundsätzlich zu einer solchen Förderung, „aber wir werden auf EU-Ebene dafür kämpfen, dass die Mittel aus dem Kohleausstieg nicht in die Atomenergie, sondern in erneuerbare Energie fließen“.