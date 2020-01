Die neue Bundesregierung hat die Pflege zu einem Schwerpunkt in ihrem Arbeitsprogramm gemacht. Mit gutem Grund: Die Zahl der pflegebedürftigen Senioren steigt rasant – und mit ihr der Bedarf an Pflegekräften. Rund um die Pflegeenquete in dieser Woche im Landhaus in Innsbruck wurde bekannt, dass bereits jetzt in Tiroler Altenheimen ganze Stockwerke leer stehen, weil Personal fehlt.