Aber wir sind nicht zwischen High Heels gelandet, sondern Bäumen.

Hier tut sich energetisch sehr viel, und wenn man in den Wald geht, dann spürt man dessen Energie. Man kann ein bisschen runterkommen, entspannen, in sich hinein hören, weil jobmäßig ist man dauernd auf Tausend. Durch den Wald gehen hat was Meditatives.