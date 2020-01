„Im Golf machen manchmal Kleinigkeiten sehr viel aus“, resümierte Schwab nach seinem großen Sprung in der Ergebnisliste nach vorne und dem klar geschafften Cut. „Gestern spielte ich kein Birdie, heute sieben (dazu ein Bogey, Anm.). Der Unterschied: Ich habe an beiden Tagen nahezu gleich gutes Golf gespielt, habe aber heute die Bälle etwas besser getroffen. Ich habe die Bälle näher an die Fahnen gebracht und mehr Putts gelocht. Und statt 2 über Par spielt man die Runde 6 unter.“