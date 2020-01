Die Sicherheitsrisiken, die heute bestehen, seien viel komplexer als früher - Tchakarova spricht von hybriden Risiken und führt als Beispiel den ersten Cyberangriff auf das österreichische Außenministerium an. „Damit hat man zwar in gewissen Kreisen gerechnet, dass so etwas möglich wäre, allerdings nicht mit dem Zeitpunkt“, so die Expertin.