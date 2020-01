Rund 100 österreichische IS-Kämpfer sind wieder im Land, 60 bis 80 sind im Krieg gefallen und rund 100 befinden sich entweder in Syrien oder in der Türkei noch in Gefangenschaft. Im krone.tv-Talk mit Moderator Gerhard Koller fordert Terror-Experte Amer Albayati die Aberkennung der Staatsbürgerschaft für ehemalige IS-Kämpfer und erklärt die Dschihad-Kultur.