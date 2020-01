„Ich appelliere an die Vernunft“

Das sei zwar nicht im Sinne der Bergbahnen und für alle Beteiligten keine gute Lösung, aber die Sicherheit gehe vor: „Wir möchten nicht erst dann etwas unternehmen, wenn es zu einem folgenschweren Zusammenstoß gekommen ist.“ Auch Tini Gastl, Obfrau der Alpenvereinssektion Imst/Oberland sagt: „Ich appelliere an die Vernunft. Für alle, die gerne in der Natur aktiv sind, sollte der Respekt an erster Stelle stehen. Wir rufen auf, die Verhaltensregeln für Pistengeher zu befolgen“. Bei besserer Schneelage stünden den Tourengehern in Hoch-Imst ohnehin zwei eigene Pisten zur Verfügung.