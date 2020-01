Widerstand ist zwecklos

Die aus dem Fernsehen bekannten Ernährungs-Docs sagen industriell hergestellten Lebensmitteln und versteckten Zucker den Kampf an. Der „heimliche Killer“ raubt Energie, macht müde und krank: „Dass isolierter Zucker uns nicht guttut, weiß wohl heute jeder. Trotzdem lieben wir die verführerische Süße und kommen nur sehr schwer davon los. Denn wenn es um unser tägliches Essen geht, ist Zucker fast überall“, so Anne Fleck, Jörn Klasen, Matthias Riedl und Silja Schäfer. Zucker „findet seinen Weg in den Magen nicht nur als Würfel, die wir bewusst in den Kaffee geben, sondern er schleicht sich regelrecht ein - versteckt, wo ihn niemand vermutet: in Gewürzgurken oder in der Tiefkühlpizza, im Krautsalat ebenso wie in Tütensuppen und Frühstücksflocken“. 80 Prozent unserer Lebensmittel, die wir im Supermarkt erwerben, sind „verzuckert“.