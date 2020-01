20 Citation-Mustang-Jets gehören zur Flotte von Globe Air, bei der 152 Mitarbeiter beschäftigt sind. Ein paar Beschäftigte verlor die Privatfluglinie in den letzten Monaten. „Wir hatten Mitarbeiter in unserer Werft in England, die keine europäische Lizenz annehmen wollten. Mit Ende Jänner schließen wir den Instandhaltungsstandort, bauen Linz dafür stärker aus“, verrät Geschäftsführer Bernhard Fragner. Auch zwei Piloten strichen aufgrund des Brexits die Segel bei den Hörschingern. Der EU-Austritt der Briten wird weitere Folgen für die Hörschinger haben. „Wir verlieren den Verkehr innerhalb Englands“, so der 47-Jährige.