Ihren Freunden soll sie nun anvertraut haben, dass die Geburt ihres Kindes wohl den letzten Ausschlag für die Flucht nach Kanada gegeben habe. Sie sei in tiefer Sorge um ihren Sohn gewesen. „Meghan sagte, sie wollte nicht, dass sich ihr Stress und ihre Ängste auf Archie übertragen. Sie empfand ihre Umgebung als toxisch für Archie, da es dort so viele Spannungen und angestaute Frustrationen gab.“ Ihre größte Angst sei gewesen, „ihrem Sohn nicht die beste Mutter zu sein, da sie das Gefühl hatte, am Hofe nicht sie selbst sein zu können“.