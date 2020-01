Immer weniger junge Männer einsatzfähig

Das Bundesheer beklagt schon seit Längerem den deutlichen Rückgang an für den Wehrdienst tauglichen Männern. So ist der Anteil Untauglicher in den vergangenen Jahren stark gestiegen - von zwölf Prozent im Jahr 1986 auf aktuell knapp 25 Prozent. Besonders hoch ist die Ausfallsquote in Wien und im Burgenland. Besser eignen sich aktuell junge Männer in Vorarlberg, Tirol und Salzburg.