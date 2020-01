Netz kritisiert Verhalten

Sanson postete die Fotos im Netz, um andere vor ähnlichen Vorfällen zu warnen. In den Kommentaren unter den Bildern hagelte es jedoch viel Kritik an ihrem Verhalten. So schreibt etwa ein User: „Hunde sollten nie am Hals umarmt werden, und geh nicht mit dem Gesicht so nah an sie ran. Ihre Instinkte sagen ihnen, dass du sie angreifst. Der Hals ist der verwundbarste Teil eines Hundes.“