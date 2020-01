„Bei aller Tragik“ sieht der Experte eine „Chance“ für Verantwortung in puncto Klimaschutz. Mehr als 8000 Koalas sind bei den Bränden umgekommen: „Bis zu 30 Prozent der Koala-Population wurden beeinträchtigt - und viele der Tiere sind verbrannt“, so Scattolin. Die Brände haben dazu beigetragen, den Gefährdungsstatus von Koalas „zu erhöhen“. So plant der WWF, in Zukunft „zwei Millionen Bäume für Koalas zu pflanzen“.