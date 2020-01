Keine Untertitel: Tauber Mann klagt Porno-Seite

Wer Pornos schaut oder unter Umständen bereits selbst in den Genuss gekommen ist, die Aktivität, welche sich „Sex“ nennt, zu testen, der weiß: Es wird die meiste Zeit gestöhnt. Zumindest in den Filmchen immer laut und so herzhaft, wie es nur geht. Immerhin sollen sie ja auch erregen. Allerdings haben auch Pornos ein Drehbuch (obwohl man sich das manchmal nicht vorstellen kann), das vielleicht einen interessanten Inhalt aufweisen könnte. Gespräche kommen in Sexfilmen durchaus vor. Und genau diese interessieren Pornhub-Abonnent Yaroslav Suris wohl ungemein. Immerhin verklagte er die Webseite kürzlich aufgrund fehlender Untertitel. Der taube Mann meint, er hätte einen Schaden erlitten - durch eben genau diese fehlenden Untertitel, versteht sich.