Ordentlich Staub aufgewirbelt hat die „Krone“-Meldung am Freitag, demnach der Innsbrucker Vize-Bürgermeister Franz X. Gruber (ÖVP) Ende des Monats abdanken und in die Privatwirtschaft wechseln wird. „Das stimmt nicht, ich bleibe noch in der Politik“, betonte Gruber.