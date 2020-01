„Bei der Nutrigenetik gibt es drei Typen: Den Carb- und Fat-Reducer oder den Better Balancer, der Besonderheiten in der Nahrungsaufnahme hat“, so Mönchmeier. Daniel Forster, der operative Geschäftsführer des Geninstituts, ist beispielsweise ein Fat-Reducer: „65 % meiner Ernährung sollten aus Kohlehydrate bestehen. Ich habe früher mehr Fett gegessen und hatte immer nachts Heißhunger. Als ich die Umstellung laut Analyse gemacht habe, haben diese Hungerattacken aufgehört, weil mein Körper das bekommen hat, was er braucht.“