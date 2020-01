Charles Leclerc entspringt ebenfalls der Talentschmiede von Ferrari. Der frühere Formel-2-Meister schaffte 2018 bei Alfa Romeo Sauber den Einstieg in die Formel 1. Nach dem Wechsel zu Ferrari avancierte er in der vergangenen Saison zum jüngsten Grand-Prix-Sieger in der Geschichte des italienischen Rennstalls. Kürzlich verlängerte der 22-Jährige seinen Vertrag mit Ferrari bis 2024.