Während die einen also daran arbeiten, nicht fruchtbar zu sein, fällt es anderen immer schwerer, guter Hoffnung zu werden. „Wir haben hier ein deutliches gesellschaftliches Problem. Waren vor 10 Jahren die Erstgebärenden noch knapp über 20, sind sie jetzt über 30. Die Fertilität, also Fruchtbarkeit nimmt aber ab dem 35. Lebensjahr - und noch stärker ab 40 - ab. Ab 45 Jahren ist es nur mehr in Einzelfällen möglich, natürlich schwanger zu werden,“ erklärt Prof. Egarter. „Aufgrund vielfältiger Hemmnisse resultiert schon jetzt jede 10. Geburt in Österreich aus einer In-Vitro-Kinderwunschbehandlung (IVF).“