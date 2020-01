Die Täter dürften in der Nacht in Seiersberg einen weißen VW Polo gestohlen und damit gegen 3.10 Uhr die Auslagenscheibe eines Geschäfts in der nahe gelegenen Gemeinde Dobl-Zwaring gerammt haben. Die Scheibe ging dadurch zu Bruch, die Einbrecher gelangten so in das Gebäude und nahmen dort etwa 20 Motorsägen mit. Danach flüchteten sie.