Abbauprodukt in Plazenta färbt Fell grün

Verantwortlich dafür ist Biliverdin, ein Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin, das in der Plazenta vorhanden ist. Wenn sich der Stoff mit dem Fruchtwasser vermischt, kann es in seltenen Fällen zu Verfärbungen des Fells kommen. Die kuriose Farbe wird aber nach ein paar Besuchen in der Badewanne bald verschwinden.