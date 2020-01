Musikplattform erstellt Playlist für Hund und Katz

Musik ist die universelle Sprache, die verbindet. Warum sollten also nur Menschen in den Genuss davon kommen? So oder so ähnlich haben anscheinend Mitarbeiter der Musikplattform Spotifiy gedacht, denn dort gibt es ein neues Feature. Die „Pet Playlist“, eigens für Haustiere. Diese werden nach Eingabe einiger Informationen automatisch erstellt.