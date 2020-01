Emissionen nur verlagert

Bei der Messe dreht sich jedoch schon Vieles um die Elektromotoren. „E-Mobilität ist sicherlich ein erster Schritt in die richtige Richtung, neue Technologien brauchen wir heute ganz dringend. Aber auch hier besteht noch ganz viel Optimierungsbedarf. Die Problematik einer Stadt, die im Verkehr erstickt, bleibt trotzdem - solange wir am Individualverkehr in den Städten festhalten“, so Leo Zirwes von Friday For Future. Die Emissionen würden bei der E-Mobilität verlagert.